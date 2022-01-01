До конца месяца утеплитель Пеноплэкс по цене - от 7000 руб/м3

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|Размер материала, мм
|Упаковка
|Цена в рублях с НДС
|Наименование
|Длина
|Ширина
|Толщина
|Шт.
|м²
|м³
|Лист
|м²
|м³
|Упаковка
|Пеноплекс комфорт
|1185
|585
|50
|7
|4,8526
|0,2429
|154,28
|906,73
|4590
|1115,00
|Пеноплекс фундамент
|1185
|585
|50
|7
|4,8526
|0,2429
|154,28
|906,73
|4590
|1115,00
|Пеноплекс стена
|1185
|585
|50
|7
|4,8526
|0,2429
|154,28
|906,73
|4590
|1115,00
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