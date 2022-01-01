До конца месяца утеплитель Пеноплэкс по цене - от 7000 руб/м3

«Поставка Стройматериалов» — официальный сайт представителя Пеноплэкс в СПб и Ленинградской области

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УТЕПЛИТЕЛЬ ПЕНОПЛЭКС СПБ
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ПЕНОПЛЭКС®

ПЕНОПЛЭКС® — отечественная теплоизоляция нового поколения, которая выпускается с 1998 года и разработана специально для нашего климата. Проверенная десятилетиями, самая известная и популярная торговая марка экологически безопасных утеплителей в России. Что представляет собой теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС и её преимущества в сравнении с другими утеплителями:
  • В отличие от каменной ватой, экструдированный Пеноплэкс не боится намокания. Материал имеет практически нулевое влагопоглощение и почти минимальные паропропускные способности.
  • С ним не возникает сложности в монтаже, как со стекловатой. Удобные лёгкие на вес плиты стандартных размеров имеют шероховатую поверхность для прочного сцепления со стеной, специальные кромки для герметичной состыковки. Их легко резать, монтировать.
  • Если сравнивать с обычным и более дешёвым пенопластом, экструдированный пенополистирол имеет выше плотность, он хорошо переносит механические нагрузки, выдерживая до 20 тонн на м2.
  • Главное отличие от всех остальных — самые высокие теплотехнические характеристики при небольшом весе.
  • Плита Пеноплэкс 20 мм способна сохранять такое же количество тепла, как минеральная вата удвоенной толщины и кирпичная кладка 37 см.

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Работаем как с крупным оптом, так и с небольшим количеством, когда нужно утеплить фундамент или кровлю частного дома.
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Вы можете забрать продукцию на нашем складе в Санкт-Петербурге или мы оперативно доставим её Вам собственным транспортом.
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Компания «Поставка Стройматериалов» предлагает консультации специалистов с 8-летним опытом.
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Принимаем любые способы оплаты! Отдельные условия для строительных компаний.
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Оказываем экспертную независимую консультацию по выбору модификации. Выбор подходящих плит Пеноплэкс для конкретных задач увеличит их защиту и срок службы.

Прайс цен на ПЕНОПЛЭКС®

Размер материала, мм Упаковка Цена в рублях с НДС
Наименование Длина Ширина Толщина Шт. м² м³ Лист м² м³ Упаковка
Пеноплекс комфорт 1185 585 50 7 4,8526 0,2429 154,28 906,73 4590 1115,00
Пеноплекс фундамент 1185 585 50 7 4,8526 0,2429 154,28 906,73 4590 1115,00
Пеноплекс стена 1185 585 50 7 4,8526 0,2429 154,28 906,73 4590 1115,00
Полный прайс цен на Пеноплэкс

Сертификаты

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